Торино на своем официальном сайте объявил об аренде Джованни Симеоне с правом выкупа. В четверг, 7 августа, он прошел медицинское обследование и поставил подпись под контрактом.

Как информирует Альфредо Педулла, аренда обойдется "быкам" примерно в 1,5 млн евро. Торино сможет выкупить форварда еще за 5,5 млн евро + бонусы. Общая сумма может дойти до 8 млн евро – выкуп станет обязательным при соблюдении определенных условий.

Торино анонсировал прибытие аргентинского игрока с помощью видеоролика, демонстрирующего аргентинское танго.

В 2018 году Наполи лидировал в турнирной таблице Серии А за несколько туров до конца чемпионата, но проиграл Фиорентине (0:3). Все три мяча тогда забил Джованни Симеоне.

Аргентинец перешел в Наполи в 2023 году, однако никогда не был форвардом стартового состава.