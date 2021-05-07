Итальянский Наполи в летнее трансферное окно наконец готов попрощаться с одним из лидеров команды – центрбеком Калиду Кулибали.

Боссы "партенопейцев" уменьшили сумму ожидаемых отступных за защитника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Летом Наполи отпустит Кулибали, если получит 50 млн евро. Поскольку контракт сенегальца действует до лета 2023-го, то президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис уже не ождиает получить больше. В 2019 году Наполи якобы отказался продать Кулибали за 100 млн в евровалюте. Ныне интерес к центрбеку сохраняют манчестерские гранды, Барселона и Ливерпуль.

К слову, в нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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