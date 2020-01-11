Наполи объявил о трансфере хавбека лидера Бундеслиги, чей отец фанател от Марадоны

Немецкий полузащитник Диего Демме продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Наполи подписал полузащитника РБ Лейпциг Диего Демме, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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По неофициальной информации, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 28-летний полузащитник в пятницу прошел медицинское обследование и подписал контракт с "партенопейцами".

Демме в первом круге Бундеслиги, который Лейпциг завершил лидером, провел все 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

Интересно, что отец Диего был страстным фанатом легенды мирового футбола Марадоны. Именно в честь аргентинца, который является идолом для фанатов Наполи, Демме назвал своего сына.

Напомним, команда Дженнаро Гаттузо после 18-и туров Серии А набрала всего 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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