Защитник Реала Рафа Марин продолжит свою карьеру в Наполи, где будет работать с Антонио Конте.

Испанский защитник сменил Мадрид на Неаполь. В своих соцсетях неаполитанский клуб объявил о переходе Рафы Марина.

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Как информирует Marca, испанец подписал контракт с Наполи до июня 2029 года. Реал получил от итальянцев за 22-летнего игрока 12 миллионов евро. "Сливочные" смогут выкупить Марина обратно, но сумма выкупа будет увеличиваться каждый год. Так, в 2026 году за 25 млн, в 2027-м – за 35 млн. Но в течение будущего сезона Наполи может заплатить Реалу за Марина еще 10 млн, чтобы вдвое увеличить сумму обратного выкупа испанца для мадридцев (50 млн и 70 млн соответственно).

Рафа Марин находился в академии Мадрида 7 лет. Прошлый сезон защитник провел в аренде в Алавесе, в составе которого принял участие в 35 матчах во всех турнирах.

Стоит заметить, что Наполи 10 июля объявил также о трансфере Леонардо Спинаццолы.

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