Матч с Вероной попал в "бутерброд" поединков Наполи против Милана в рамках четвертьфинала ЛЧ. Первую встречу на Сан-Сиро партенопейцы минимально проиграли, поэтому должны были быть взбешены.

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На самом же деле команда Спалетти ничего не смогла сделать с аутсайдером Серии А. До перерыва мяч побывал в воротах Вероны, но арбитры зафиксировали офсайд Политано. Очередную вялую игру выдал Хвича, который в последний раз отличался результативными действиями месяц назад. Спалетти даже решил выпустить только восстановившегося от травмы Осимхена. Именно нигериец имел главный момент поединка. На 83-й минуте лучший бомбардир Серии А влепил в перекладину, но та выдержала испытание.

Верона в компенсированное время могла забрать все 3 очка. Нгонж со своей половины вылетел на свидание с Меретом и бездарно пробил мимо ворот. Осимхен еще и успел наорать на арбитра, который финальным свистком оборвал острую атаку хозяев.

Наполи после ничьей имеет 14 пунктов преимущества над Лацио, но сейчас все мысли об ответном матче против Милана. Верона улучшает свои шансы в борьбе за выживание, ведь отставание от Специи составляет всего 3 пункта.

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