Чемпионы Италии отклонили предложение Аль-Хиляля на 130 млн евро, сообщает TMW со ссылкой на Il Mattino.

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Босс партенопейцев Де Лаурентис еще несколько недель назад сказал, что ждет за Осимхена по меньшей мере 200 млн евро. Если бы кто-то решился заплатить такие деньги, то нигериец стал бы вторым самым дорогим игроком в истории футбола после Неймара (222 млн). Бомбардира Наполи связывали с МЮ и ПСЖ, однако вряд ли они сделают предложение даже на уровне Аль-Хиляля.

Осимхен в прошлом сезоне забил 26 голов в 32 матчах за Наполи. В итоге он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своему клубу выиграть первое чемпионство за 33 года.

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