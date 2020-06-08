toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Наполи назвал схему, по которой может продать Кулибали – клуб не собирается снижать ценник

10:09 31 Читати українською
Наполи назвал схему, по которой может продать Кулибали – клуб не собирается снижать ценник
Калиду Кулибали / Reuters

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли прокомментировал возможный трансфер звездного защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

"Кулибали отличный футболист, и клуб имеет право просить за него такую цену, которую хочет. Говорят, что пандемия повлияет на переговоры, но, на мой взгляд, это отговорка.

Наполи запланировал грандиозную распродажу на 200 миллионов

Не думаю, что ситуация с коронавирусом изменит цену за Кулибали или других топ-игроков. Впрочем, мы готовы рассмотреть варианты, например, аренду с опцией выкупа. Футбол быстро адаптируется к ситуации", – поделился Джунтоли в интервью Sky Sports.

Напомним, Кулибали имеет несколько вариантов продолжения карьеры – на защитника охотятся Ливерпуль, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Наполи оценивает сенегальского центрбека в 90 млн евро.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера

blog_ava
Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива
00:15
543
Теги
Трансферы Калиду Кулибали Калиду Кулибали Наполи Наполи Италия Трансферы Чемпионата Италии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
8
час
:
26
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук