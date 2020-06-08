Наполи назвал схему, по которой может продать Кулибали – клуб не собирается снижать ценник

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли прокомментировал возможный трансфер звездного защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

"Кулибали отличный футболист, и клуб имеет право просить за него такую цену, которую хочет. Говорят, что пандемия повлияет на переговоры, но, на мой взгляд, это отговорка.

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Не думаю, что ситуация с коронавирусом изменит цену за Кулибали или других топ-игроков. Впрочем, мы готовы рассмотреть варианты, например, аренду с опцией выкупа. Футбол быстро адаптируется к ситуации", – поделился Джунтоли в интервью Sky Sports.

Напомним, Кулибали имеет несколько вариантов продолжения карьеры – на защитника охотятся Ливерпуль, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Наполи оценивает сенегальского центрбека в 90 млн евро.

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