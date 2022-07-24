Наполи нашел замену своему лучшему бомбардиру в истории
Форвард Сассуоло Джакомо Распадори близок к переходу в Наполи.
Наполи готовит предложение Сассуоло по Распадори - форвард может обойтись в 30 млн евро, сообщает Sky Sport Italia.
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Неаполитанцы вынуждены усиливать линию атаки, поскольку контракт Мертенса подошел к концу. Добавим, что бельгиец со 148 голами является лучшим бомбардиром Наполи в истории – у второго Инсинье лишь 122 мяча. Также клуб намерен продать Андреа Петанью. Альтернативой Распадори может стать Джованни Симеоне.
Отметим, что Джакомо сыграл в 38 матчах за Сассуоло в прошлом сезоне, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистам.
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