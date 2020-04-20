Наполи нашел замену Милику в России

Иранский форвард Зенита Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии.

Наполи этим летом с большой вероятностью потеряет Аркадиуша Милика, поэтому уже подбирает варианты на замену. Место поляка может получить форвард Зенита Сердар Азмун, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Неаполитанцы уже начали переговоры с агентом иранца Фали Рамадани – они предлагают 5-летний контракт. Также Наполи нужно договориться с Зенитом о сумме отступных за Азмуна, которая составит не менее 30-35 миллионов евро, утверждает источник.

Сердар почти всю взрослую карьеру провел в России (Рубин, Ростов, Зенит), а еще он остается лидером сборной Ирана, с которой играл на ЧМ-2018.

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