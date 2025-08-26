Наполи нашел замену Лукаку – неудачник Манчестер Юнайтед близок к возвращению в Серию А
Нападающий "красных дьяволов" Расмус Хёйлунд согласовал контракт с чемпионами Италии.
Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд уже скоро может вернуться в Серию А, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
22-летний датчанин согласовал детали контракта с Наполи до 2030 года и теперь ждет "зеленый свет" от руководства манкунианцев.
Партенопейцы возьмут нападающего в аренду с обязательством выкупа за 45 млн евро.
Напомним, что Хёйлунд уже выступал в Италии за Аталанту. Наполи давно интересовались игроком, но решили подписать игрока после повреждения Ромелу Лукаку, который пропустит несколько месяцев из-за травмы прямой мышцы левого бедра.
