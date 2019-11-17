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Наполи накажет своего полузащитника за общение с прессой в лагере национальной сборной

10:28 53 Читати українською
Наполи накажет своего полузащитника за общение с прессой в лагере национальной сборной
Элиф Эльмас / Goal.com

Итальянский Наполи продолжает держать под жестким контролем действия своих игроков.

"Адзурри" осудили действия своего полузащитника Элифа Эльмаса, который, находясь в лагере национальной сборной Македонии, пообщался с прессой и оценил перспевктивы своего клуба в Серии А.

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"Наполи подтверждает, что Элиф Эльмас общался с прессой во время отъезда в свою национальную сборную. В клубе действует временный запрет на общение с представителями СМИ, поэтому Наполи оставляет за собой право принимать меры против в игрока", – говорится в сообщении в официальном твиттере итальянского клуба.

Напомним, скандал в Неаполе вспыхнул после матча Лиги чемпионов против Зальцбурга. Команда отказалась ехать на базу, проигнорировав решение руководства клуба. Позже стали появляться сообщения, что президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис намерен продать нескольких игроков, которые были активными участниками бунта.

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Наполи Наполи Италия Аурелио Де Лаурентис Элиф Эльмас Элиф Эльмас
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