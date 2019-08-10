toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Наполи нацелился на Марега

15:13 39 Читати українською
Наполи нацелился на Марега
Мусса Марега / ФК Порту

Форвард Порту Мусса Марега может перейти в Наполи.

Порту может продать одного из своих лидеров Мусса Марега в Наполи, сообщает Football Italia со ссылкой на Kiss Kiss Napoli. Итальянцы заплатят в районе 30-40 млн евро.

Рома нашла замену Джеко в Реале

Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в приобретении форварда Интера Мауро Икарди, на которого не рассчитывает наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

В сезоне 2018/19 Марега забил 11 голов и отдал 7 ассистов, а Порту проиграл чемпионскую гонку Бенфике.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

blog_ava
Ливерпуль – Норвич – 4:1 – видео голов и обзор дебютного матча АПЛ 2019/20
00:35
529
Теги
Трансферы Наполи Наполи Порту Порту Италия Мусса Марега Мусса Марега Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук