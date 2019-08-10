Наполи нацелился на Марега

Форвард Порту Мусса Марега может перейти в Наполи.

Порту может продать одного из своих лидеров Мусса Марега в Наполи, сообщает Football Italia со ссылкой на Kiss Kiss Napoli. Итальянцы заплатят в районе 30-40 млн евро.

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Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в приобретении форварда Интера Мауро Икарди, на которого не рассчитывает наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

В сезоне 2018/19 Марега забил 11 голов и отдал 7 ассистов, а Порту проиграл чемпионскую гонку Бенфике.

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