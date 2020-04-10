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Наполи нацелился на лидера Вест Хэма, – CdS

10:55 43 Читати українською
Наполи нацелился на лидера Вест Хэма, – CdS
Фелипе Андерсон / Reuters

Полузащитник лондонского Вест Хэма Фелипе Андерсон попал в сферу интересов итальянского Наполи.

Бразильский атакующий хавбек может оформить возвращение в Серию А, сообщает Corriere dello Sport.

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На Андерсона, который ранее был лидером Лацио, претендует Наполи. "Партенопейцы" видят в 26-летнем бразильце замену Хосе Кальехону. Опытный испанец летом практически наверняка покинет Сан-Паоло. В пользу трансфера может сыграть неудачный сезон Вест Хэма – "молотки" в кампании 2019/20 лишь борются за выживание.

В нынешнем сезоне Фелипе Андерсон провел 22 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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