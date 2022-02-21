Чемпионат Италии 2021/22, 25-й тур

Кальяри – Наполи – 1:1

Голы: Перрейро, 58 – Осимхен, 87

Болонья – Специя – начало в 22:00

Наполи прилетел на Сардинию, чтобы легко переиграть местный Кальяри и выйти на вторую позицию в Серии А – причем до первой оставалось бы всего одно очко. Островяне держались на 18-й позиции, так что фаворит был очевидным. Впрочем, в случае сенсационной победы хозяева покинули бы зону вылета – а в таких условиях недооценивать андердога нельзя.

Наполи недооценил. В первом тайме моментов создали мало, а сама игра оказалась равной. На перерыв команды отправились без забитых голов, а через 12 минут после старта второго тайма Кальяри неожиданно открыл счет – это Гастон Перрейро закрутил мяч метров с 25-ти под дальнюю штангу. Отыграть этот гол "партенопейцы" смогли аж на 87-й минуте благодаря подаче Руя с левого фланга и замыканию от Осимхена. 1:1.

Вырвать победу гости уже не успели. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Кальяри остается в зоне вылета, а Наполи до сих пор идет на третьем месте.