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Наполи может усилиться полузащитником сборной Италии

22 января 23:16 40 Читати українською
Наполи может усилиться полузащитником сборной Италии
Маттео Политано / Фото из открытых источников

Вингер Интера Маттео Политано может в ближайшее время сменить клуб.

Полузащитник миланского Интера Маттео Политано близок к переходу в Наполи, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист издания Sky Sport Italy Фабрицио Романо. Партенопейцы уже согласовали условия контракта с "черно-синими" – сумма трансфера составит 25 млн евро.

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Однако переход игрока будет зависеть от того, продолжит ли Рома, которая ранее активно интересовалась 26-летним вингером, претендовать на футболиста. Кроме того, Наполи необходимо договориться с самим Политано об условиях личного контракта.

В текущем сезоне Маттео сыграл за свой клуб 11 матчей в Серии А, результативными действиями не отличался.

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