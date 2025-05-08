Наполи всерьез настроен заполучить де Брюйне, информирует Sky Sport. Контракт полузащитника с Манчестер Сити истекает летом, и "адзурри" намерены подписать бельгийца на правах свободного агента. Де Брюйне хочет остаться в Европе и также имеет предложение от Ливерпуля. Однако клуб Де Лаурентиса также делает ставку на прекрасные отношения с партнером по сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Потенциально прощальный гол де Брюйне за Ман Сити в видеообзоре матча против Вулверхэмптона – 1:0

После 10 сезонов в Манчестер Сити де Брюйне 4 апреля объявил, что покинет клуб по окончании сезона. В составе "горожан" в 418 матчах он забил 108 голов и отдал 177 результативных передач.

За время своего пребывания в Манчестере бельгийский полузащитник сумел выиграть 6 титулов АПЛ, 5 Кубков лиги, 2 Кубка Англии, 3 Суперкубка Англии, 1 Лигу чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА и 1 Клубный чемпионат мира. Пеп Гвардиола заявил, что де Брюйне заслуживает на памятник возле стадиона Ман Сити.

Ман Сити сломал середняка-сенсацию и поднялся на третью строчку АПЛ – потенциально прощальный гол де Брюйне