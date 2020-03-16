Наполи может подписать Белотти – зимний новичок станет частью сделки

Итальянский Наполи нацелился на лидера Торино Андреа Белотти. Конкуренцию "адзурри" попытается навязать ливерпульский Эвертон.

"Партенопейцы" стремятся подписать форварда "быков" в летнее трансферное окно, утверждает Gazzetta dello Sport.

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В обмен на Белотти Наполи готов отдать определенную сумму, а также права на нападающего Андреа Петанью. Его трансфер из СПАЛа команда Дженнаро Гаттузо оформила в январе за 18 млн евро. Однако, до конца кампании 2019/20 итальянец остался в Ферраре. В свою очередь на Белотти также претендует Эвертон, который тренирует экс-наставник Наполи Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне лидер Торино провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.

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