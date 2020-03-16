toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Наполи может подписать Белотти – зимний новичок станет частью сделки

17:04 18 Читати українською
Наполи может подписать Белотти – зимний новичок станет частью сделки
Андреа Белотти / LaPresse

Итальянский Наполи нацелился на лидера Торино Андреа Белотти. Конкуренцию "адзурри" попытается навязать ливерпульский Эвертон.

"Партенопейцы" стремятся подписать форварда "быков" в летнее трансферное окно, утверждает Gazzetta dello Sport.

Годин может досрочно покинуть Интер

В обмен на Белотти Наполи готов отдать определенную сумму, а также права на нападающего Андреа Петанью. Его трансфер из СПАЛа команда Дженнаро Гаттузо оформила в январе за 18 млн евро. Однако, до конца кампании 2019/20 итальянец остался в Ферраре. В свою очередь на Белотти также претендует Эвертон, который тренирует экс-наставник Наполи Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне лидер Торино провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом
12:00
378
Теги
СПАЛ СПАЛ Андреа Петанья Андреа Петанья Андреа Белотти Андреа Белотти Наполи Наполи Торино Торино Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
25
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук