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Наполи может обменять Лосано на звезду АПЛ

21:29 43 Читати українською
Наполи может обменять Лосано на звезду АПЛ
Ирвинг Лосано / LaPresse

Итальянский Наполи готов пожертвовать вингером Ирвингом Лосано ради подписания лидера лондонского Вест Хэма Фелипе Андерсона.

"Партенопейцы" рассматривают вариант с обменом мексиканца на хавбека лондонцев, сообщает Cronache di Napoli.

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Лоcано после трансфера за 38 млн евро из ПСВ не смог освоиться на Сан-Паоло ни при Анчелотти, ни при Гаттузо. Слухи связывают его с отъездом из Неаполя уже ближайшим летом. На вингера, в частности, претендует Эвертон. Однако, Наполи может использовать звезду сборной Мексики ради подписания Фелипе Андерсона. Бразилец тоже сбросил обороты в Англии и якобы не против возвращения на Апеннины.

К слову, Ирвинг Лосано в нынешнем сезоне провел 16 матчей в Серии А, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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