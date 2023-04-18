Милан и Наполи встречаются в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Наполи – Милан стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Наполи – Милан: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Первая часть противостояния завершилась минимальной победой Милана. Наполи очень не хватало Осимхена. Сегодня лучший бомбардир возвращается после травмы, но Лучано Спаллетти потерял других двух важных исполнителей – Замбо-Ангисса и Ким дисквалифицированы.

Стартовые составы команд

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан, Руй – Ндомбеле, Лоботка, Зелиньски – Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Запасные: Идасяк, Голлин, Гаэтано, Эльмас, Эстигор, Распадори, Лосано, Оливера, Берешиньски.

Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Тео – Крунич, Тонали – Диас, Беннасер, Леау – Жиру.

Запасные: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренци, Габбия, Миранте, Ориджи, Побега, Ребич, Салемакерс, Чау, Мессиас.

Милан снова переиграл Наполи – Диас повторил свою магию и приблизил "россонери" к полуфиналу Лиги чемпионов