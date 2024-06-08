Наполи хочет усилить свой состав приобретя форварда Артема Довбика у "красно-белых". Украинец не единственный игрок, за которым охотятся неаполитанцы.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Calciomercato, Антонио Конте, который недавно возглавил Наполи, хочет усилить линию обороны. Итальянский специалист хотел бы видеть в своей команде Мигеля Гутьерреса. Конте впечатлен способностью испанца надежно защищаться и приносить пользу в атаке.

Оформить трансфер защитника для Наполи будет тяжело. Интерес к Мигелю существует со стороны Арсенала и Манчестер Сити, а также Реал имеет право приоритетного выкупа его у каталонцев.

Мигель Гутьеррес присоединился к Жироне в 2022 году. В сезоне 2023/24 22-летний игрок провел 40 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и девять результативных передач.

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