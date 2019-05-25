"Наполи? Малиновский интересует лучшие клубы Италии и Испании", – агент игрока

Футбольный агент Сергей Серебренников подробно прокомментировал слухи об интересе Наполи к услугам хавбека Генка Руслана Малиновского.

"В Малиновском заинтересованы лучшие клубы Италии и Испании. Не могу сказать, является ли Наполи одним из клубов, с которыми мы имеем дело, но есть небольшой круг клубов, с которыми мы непосредственно контактируем.

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Я не слышал ничего о предложении от неаполитанцев. Возможно, его получал Генк, но я ничего не знаю. Мы не говорили о Наполи, и сейчас сконцентрированы на чемпионате Бельгии, но я не исключаю возможности трансфера.

Наполи – очень интересный клуб, с историей, а Карло Анчелотти – отличный тренер", – цитирует Серебренникова Tuttomercatoweb.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16-ю голами и 16-ю ассистами.

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