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"Наполи? Малиновский интересует лучшие клубы Италии и Испании", – агент игрока

13:39 139 Читати українською
"Наполи? Малиновский интересует лучшие клубы Италии и Испании", – агент игрока
Руслан Малиновский / Фото ФК Генк

Футбольный агент Сергей Серебренников подробно прокомментировал слухи об интересе Наполи к услугам хавбека Генка Руслана Малиновского.

"В Малиновском заинтересованы лучшие клубы Италии и Испании. Не могу сказать, является ли Наполи одним из клубов, с которыми мы имеем дело, но есть небольшой круг клубов, с которыми мы непосредственно контактируем.

Наполи предлагает за Малиновского 15 млн евро, Арсенал также включается в борьбу за игрока

Я не слышал ничего о предложении от неаполитанцев. Возможно, его получал Генк, но я ничего не знаю. Мы не говорили о Наполи, и сейчас сконцентрированы на чемпионате Бельгии, но я не исключаю возможности трансфера.

Наполи – очень интересный клуб, с историей, а Карло Анчелотти – отличный тренер", – цитирует Серебренникова Tuttomercatoweb.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16-ю голами и 16-ю ассистами.

Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет

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