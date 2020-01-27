Наполи – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча

Наполи победил Ювентус в центральном матче 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В первой половине встречи зрители на трибунах Сан Паоло так и не увидели забых мячей. Зато после перерыва их любимцы смогли дважды огорчить действующего чемпиона, а пропустили только один раз.

Наполи в родных стенах удержал победу над Ювентусом

Таким образом, Ювентус не смог оторваться от Интера на расстояние двух побед, оставшись на первой позиции по 51 очком в активе. Наполи, набрав 27 зачётных баллов, поднялся на десятую строчку.