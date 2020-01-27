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Наполи – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:49 37 Читати українською
Наполи – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча
Наполи – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча

Наполи победил Ювентус в центральном матче 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
 
Криштиану Роналду 90’
63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
90’ Криштиану Роналду

В первой половине встречи зрители на трибунах Сан Паоло так и не увидели забых мячей. Зато после перерыва их любимцы смогли дважды огорчить действующего чемпиона, а пропустили только один раз.

Наполи в родных стенах удержал победу над Ювентусом

Таким образом, Ювентус не смог оторваться от Интера на расстояние двух побед, оставшись на первой позиции по 51 очком в активе. Наполи, набрав 27 зачётных баллов, поднялся на десятую строчку.

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Видеоновости Италия Ювентус Ювентус Наполи Наполи Наполи - Ювентус
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