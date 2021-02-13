Наполи победил Ювентус в рамках 22 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча Наполи – Ювентус на "Футбол 24".

Для победы гостям хватило гола Инсинье с пенальти на 31 минуте. Кьеллини коснулся лица Ррахмани в верховой борьбе, и арбитру это показалось достаточным поводом для "точки".

Наполи сенсационно победил Ювентус благодаря пенальти - туринцы рискуют серьезно отпустить конкурентов

Ювентус отчаянно бросился на ворота соперника, однако Алекс Мерет в этот вечер был настоящей стеной. Голкипер Наполи совершил несколько фантастических сейвов, заставив Роналду и компанию возвращаться домой с пустыми руками.