Наполи – Ювентус: стартовые составы на финал Кубка Италии

Наполи борется с Ювентусом за победу в Кубке Италии. Видеотрансляцию матча можно смотреть непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Финал Кубка Италии Наполи – Ювентус начинается в 22:00 по киевскому времени на Стадио Олимпико. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

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Итальянский футбол вернулся с карантина национальным кубком. Ювентус в полуфинале прошел Милан, а Наполи выбил Интер. Дополнительная интрига поединка – Маурицио Саррb против бывшей команды. Аурелио Де Лаурентис назвал коуча предателем и врагом. На Саррb осуществляется дополнительное давление еще и в Турине – его работа с "бьянконери" не вызывает восторга.

Cтартовые составы

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй – Фабиан, Демме, Зелински – Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Карнезис, Луперто, Гулям, Хюсай, Манолас, Аллан, Элмас, Лосано, Амин, Политано, Милик, Льоренте.

Ювентус: Буффон – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюйди – Дуглас Коста, Дибала, Роналду.

Запасные: Щенсны, Пинсольо, Де Шильо, Ремзи, Данило, Ругани, Рабьо, Мураторе, Бернардески, Оливьери, Вриони, Дзанимаккия.