Матч и онлайн-трансляция Наполи – Ювентус стартовал в 19:00 по Киеву. Это была первая встреча команд в текущем чемпионате – поединок первого круга не сыграли из-за неявки неаполитанцев в Турин в связи с запретом местных властей покидать город. Сначала "партенопейцы" получили техническое поражение 0:3, однако выиграли апелляцию и матч все же состоится. Недавно Юве и Наполи встречались в поединке за Суперкубок Италии – команда Андреа Пирло выиграла 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Альваро Мораты.

На момент начала игры туринцы занимали 3 место, отставая от Милана на 7 очков. Наполи – шестой. К слову, итальянские СМИ активно сообщали, что поражение в этом матче станет роковым для Дженнаро Гаттузо – тренер очень близок к отставке из-за серии неудачных результатов. Интересно, что Пирло и Рино противостояли друг другу в матче Серии А впервые за 20 лет. Последний раз они встречались еще в 2000 году в матче Реджина – Милан, а Пирло тогда отметился голом. Конечно же, со штрафного.

Наполи – Ювентус – 1:0 – видео гола и обзор матча

Наполи вышел на поединок без ряда важных футболистов – Мертенса, Кулибали, Маноласа, Гулама и Хюсая. Ко всем этим проблемам добавилась еще одна – Давид Оспина, который должен был выйти с первых минут, травмировался на предматчевой разминке. Вместо колумбийца место в воротах занял Алекс Мерет.

Матч начался в спокойном темпе, ни одна из команд не спешила форсировать события, а первые минуты прошли без острых моментов. Разве что можно вспомнить неаккуратный пас Щенсны, который в чужой штрафной едва не перехватил Инсинье, но первым на мяче был все же футболист Ювентуса. Только на 8-й минуте гости провели первую хорошую атаку – Мората не допрыгнул к круглому после навеса с правого фланга. На 14-й все было куда острее – Мората отдал на Роналду, тот мог пробивать с разворота, но оставил это право Бернардески, который был в лучшей позиции. Впрочем, это не помогло – Федерико пробил выше. Наполи ответил неточной попыткой в ​​исполнении Инсинье. Хозяева просили пенальти, намекая на игру рукой Кьеллини – бесполезно. Хотя, возможно, мяч действительно задел руку ветерана.

Лоренцо нашел Лосано на углу вратарской, однако мексиканец не смог точно сбросить на кого-то из партнеров. Наполи перехватил инициативу – опять Лосано стрелял издали, но удар был заблокирован. Ррахмани травмировался в столкновении с Щенсны – крик защитника Наполи было слышно даже с телеэкрана. К слову, Кьеллини в том эпизоде ​​тоже ударил косовара по лицу – после просмотра VAR рефери согласился с этим и назначил пенальти в ворота Юве. К мячу подошел Инсинье и не оставил Щенсны никаких шансов мощным ударом под перекладину. 100-й гол уроженца Неаполя в футболке родного клуба!

Наполи на этом не успокоился, а вот пропущенный гол несколько смутил Ювентус. Инсинье сделал посмешище из Кьеллини, но не смог во второй раз поразить ворота гостей. Хозяева до перерыва позволили туринцам создать еще только один шанс. Роналду с перспективного штрафного проверил на прочность голову Бакайоко, который стоял в стенке. 1:0 за Наполи после первого тайма.

Уже на старте второй половины игры "Старая синьора" могла сравнять. Мората пробивал головой после навеса Кьезы – мимо! Тут же с линии штрафной стрелял Роналду, но тоже неточно. А вот следующая попытка была куда острее – Мерет сумел забрать мяч намертво, хотя португалец замыкал скидку метров с трех! Еще один удар Криша – на этот раз со штрафного – снова был неточным. Ювентус давил – Мерет спас после мощного выстрела Кьезы. Казалось, гол назревал.

И назрел – Мората переправил мяч в ворота после скидки Кьеллини, однако испанец уже не радовался. Офсайд. Немного не хватило Роналду, который в падении не достал круглого, пытаясь подправить удар Алекса Сандро. Еще одна атака туринцев завершилась несильным ударом Криштиану с острого угла. Мерет перевел на угловой.

Ювентус, пытаясь сравнять счет, пустился берега – Кьеллини просил пенальти за игру рукой ... Вестона Маккени. Именно американский хавбек "бьянконери" стал на пути мяча в чужой штрафной. Понятно, что арбитр не купился. Инсинье обрезался на своей половине поля – этим едва не воспользовался Кьеза, который пробил мимо дальней штанги. А вот Мората с разворота попал в створ, но Мерет успел сложиться и парировать удар испанца. Последний шанс спасти ничью был у Роналду, но непревзойденный сегодня Алекс Мерет снова выиграл дуэль у португальца.

В итоге, Наполи не без проблем, но удержал победный результат, а отставка Дженнаро Гаттузо если не отменяется, то хотя бы откладывается. "Партенопейцы" набрали 40 очков – столько же у Ромы и Лацио, но именно неаполитанцы по крайней мере временно поднялись в топ-4. Ювентус потерпел третье поражение в чемпионате – подопечные Пирло пока третьи, но отставание от Милана может вырасти уже до 10-ти очков...

Наполи несколько повезло – герой матча даже не должен был выйти на поле

Ювентус проиграл, прежде всего, из-за нереализации. Туринцы по xG наиграли на два забитых мяча против одного у неаполитанцев, но так и не сумели хотя бы раз поразить ворота Алекса Мерета, который вообще должен был начать игру на скамейке запасных. Резервный вратарь Наполи экстренно вышел вместо травмированного Оспины и стал главным героем матча. 8.5 от Sofa Score – абсолютно самая высокая оценка в матче против действующего чемпиона. Игру Мерета отметил даже Андреа Пирло, назвав его лучшим игроком поединка.

| FOCUS



Alex Meret excelled in Napoli's goal in their 1:0 win over Juventus:



️ 90' played

? 6 saves

5 saves from inside the box

️ 1 high claim

45 touches

21/33 acc. passes

? 1 clean sheet

8.5 SofaScore rating#NapoliJuve pic.twitter.com/yZ3QpEuNLH — SofaScore (@SofaScoreINT) February 13, 2021

Шесть сейвов (из них пять – после ударов из пределов штрафной), некоторые из которых были действительно роскошными. Именно 23-летнего кипера Дженнаро Гаттузо должен благодарить в первую очередь, хотя сегодня за своего тренера бился весь Неаполь – начиная от капитана и заканчивая теми, кто был в запасе. Кадры после финального свистка это подтверждают – команда сегодня просто не могла подставить Рино, посвятив победу именно наставнику, который потряс сменой имиджа – теперь "Храброе сердце" носит елегантные усы.

В "партенопейцев" мало кто верил. Кадровый кризис (прежде всего в защите) и слухи о неизбежном уходе Гаттузо, казалось, не оставляют хозяевам шансов, однако Наполи продемонстрировал отличный характер. Тот, которого на Стадио Диего Марадона не хватило Ювентуса.

Ювентус дал конкурентам очередной шанс

Похоже, интриге в борьбе за Скудетто – быть. Ошибка Джорджо Кьеллини, который привез абсолютно неоправданный пенальти, стала роковой. Юве проиграл в третий раз в чемпионате и рискует отпустить главных конкурентов в лице Милана и Интера. Миланские гранды в случае побед в своих матчах оторвутся от туринцев на 10 и 8 пунктов соответственно.

Нынешнее турнирное положение в чемпионате Италии – настоящий праздник даже для нейтральных болельщиков, не говоря уже о поклонниках Интера и Милана. Гегемония Юве надоела многим и именно текущий сезон, похоже, может подарить Италии нового чемпиона. По крайней мере, все в руках конкурентов "Старой синьоры". Если они не воспользуются буксованием Ювентуса даже сейчас, то о каком-то возрождении Серии А можно будет и дальше только мечтать.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти