Наполи интересуется тремя игроками Аталанты

Итальянский вице-чемпион Наполи рассматривает возможность трансферов Тимоти Кастаня, Йосипа Иличича и Дувана Сапаты.

Неаполитанцы готовят серьезное усиление летом, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Клуб хочет в межсезонье приобрести трех игроков Аталанты: защитника Тимоти Кастаня, полузащитника Йосипа Иличича и форварда Дувана Сапату. Последний уже защищал цвета Наполи с 2013 по 2015 год.

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Судьба игроков зависит от окончательной позиции Аталанты в Серии А. Если команда сможет пробиться в Лигу чемпионов, то руководство бергамасков не будет настроено на массовую распродажу летом.