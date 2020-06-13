Наполи – Интер: видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Наполи встречается с Интером в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Видеотрансляцию матча можно смотреть непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии Наполи – Интер начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой неаполитанцев – 1:0.

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Стартовые составы

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай – Элмас, Демме, Зелински – Политано, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Мерет, Карнезис, Гулям, Луперто, Марио Руй, Фабиан, Аллан, Лосано, Амин, Кальехон, Милик, Льоренте.

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Кандрева, Брозович, Барелла, Янг – Эриксен – Лукаку, Лаутаро.

Запасные: Паделли, Раноккья, Пирола, Асамоа, Бираги, Мозес, Гальярдини, Валеро, Сенси, Санчес, Эспозито.