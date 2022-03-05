Итальянский футбол продолжает поддерживать нашу страну во время войны с Россией. К благотворительности присоединились Наполи и Специя.

Наполи, после матча с Миланом продаст на аукционе специальную форму Maradona Special Edition с автографами игроков. Вырученные средства пойдут на поддержку беженцев из Украины, передает сайт Джанлуки Ди Марцио .

Реймс предоставит гуманитарную помощь Украине

На сам поединок 28-го тура Серии А команда Лучано Спалетти выйдет в традиционной синей экипировке. Дата благотворительного аукциона будет объявлена ​​позже.

Специя, за которую выступает Виктор Коваленко, тоже решила помочь. Клуб планирует отдать 50% суммы из проданных билетов на встречу с Кальяри (12 марта) в организацию Save the Children для нужд женщин и детей нашей страны.

Заметим, завтра, 6 марта, Наполи сыграет с Миланом в 21:45, а Специю ждет противостояние с Ювентусом в 19:00.