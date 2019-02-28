Наполи и Интер вступили в борьбу за Иско

Еще два итальянских клуба заинтересованы в подписании хавбека Реала Иско.

Наполи и Интер планируют подписать испанца, который оказался не нужен Реалу, летом текущего года, сообщает Football-Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

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В подписании Иско в Наполи заинтересован бывший тренер испанца Карло Анчелотти. Вместе с тем Интер может отдать в обмен на Иско нападающего Мауро Икарди.

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К слову, 26-летний испанец не пользуется доверием тренера Реала Сантьяго Солари. В текущем сезоне в активе хавбека 25 матчей за "сливочных" во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача.