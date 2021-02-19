43-летний специалист попал на радары боссов Наполи и Фиорентины, утверждает Calciomercato.

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Итальяно в первый сезон у руля команды вывел Специю в Серию А. В свою очередь во второй кампании "орлята" уверенно идут в середине таблицы и недавно неожиданно одолели Милан, несмотря на прогнозы о мгновенном вылете обратно. Тем временем результаты Наполи и Фиорентины не впечатляют. В частности, "партенопейцы" проиграли уже 6 матчей во всех турнирах в 2021 году, а "фиалки" весь сезон находятся рядом с зоной вылета.

К слову, в рамках 23-го тура итальянского первенства Специя с Итальяно во главе сойдется в поединке с Фиорентиной на Артемио Франки. Матч запланирован на 19 февраля.

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