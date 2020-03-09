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Наполи хочет закрыть проблемную позицию игроком Рейнджерс – у итальянского клуба есть серьезный конкурент

16:17 34 Читати українською
Наполи хочет закрыть проблемную позицию игроком Рейнджерс – у итальянского клуба есть серьезный конкурент
Борна Баришич / Getty Images

Наполи попытается подписать левого защитника шотландского Рейнджерс Борну Баришича.

"Адзурри" имеют серьезные проблемы с левым флангом обороны: Фаузи Гулам не может вернуться к оптимальной форме после серии травм, а Мариу Руй регулярно допускает позиционные ошибки. Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо хочет закрыть проблемную позицию хорватом Борной Баришичем, информирует Corriere dello Sport.

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Гаттузо внимательно наблюдает за играми Рейнджерс, ведь он когда-то выступал за команду из Глазго. По его мнению, Баришич сможет укрепить оборону Наполи.

Но у итальянского клуба есть серьезный конкурент: на Баришича также претендует Тоттенхэм. Лондонцы рассматривают хорвата среди кандидатов на замену Яну Вертонгену, у которого летом заканчивается контракт.

Отметим, что в 2017 году Баришич был близок к переходу в киевское Динамо, но "бело-синие" выбрали вариант с подписанием Йосипа Пиварича.

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