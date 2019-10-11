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Наполи хочет включить в контракт Руиса невероятную клаусулу, чтобы защитить игрока от посягательств Реала и Барселоны

21:45 19 Читати українською
Наполи хочет включить в контракт Руиса невероятную клаусулу, чтобы защитить игрока от посягательств Реала и Барселоны
Фабиан Руис / фото из соцсетей

Руководство Наполи очень ценит испанского полузащитника команды Фабиана Руиса.

"Партенопейци" хотят предложить Руису новый контракт, увеличив сумму отступных для иностранных клубов до 120 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

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Кроме этого, стороны должны договориться о новом сроке контракта (текущее соглашение действует до 30 июня 2023 года) и сумме зарплаты испанца, которая сейчас составляет около 2 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что в трансфере Руиса заинтересованы Барселона и мадридский Реал. Именно интерес испанских грандов побудил Наполи пересмотреть условия контракта 23-летнего хавбека.

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Теги
Италия Фабиан Руис Фабиан Руис Наполи Наполи Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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