Наполи хочет включить в контракт Руиса невероятную клаусулу, чтобы защитить игрока от посягательств Реала и Барселоны

Руководство Наполи очень ценит испанского полузащитника команды Фабиана Руиса.

"Партенопейци" хотят предложить Руису новый контракт, увеличив сумму отступных для иностранных клубов до 120 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

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Кроме этого, стороны должны договориться о новом сроке контракта (текущее соглашение действует до 30 июня 2023 года) и сумме зарплаты испанца, которая сейчас составляет около 2 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что в трансфере Руиса заинтересованы Барселона и мадридский Реал. Именно интерес испанских грандов побудил Наполи пересмотреть условия контракта 23-летнего хавбека.

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