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Наполи хочет рассрочить выплаты по Хамесу на 2 года

20:05 63 Читати українською
Наполи хочет рассрочить выплаты по Хамесу на 2 года
Наполі хоче розтермінувати виплати за Хамеса на 2 роки / Cordon Press

Итальянский Наполи начал предварительные переговоры с мадридским Реалом по трансферу Хамеса Родригеса. Колумбиец вскоре может воссоединиться с Карло Анчелотти, с которым работал в Мадриде и Мюнхене.

После переезда на Сантьяго Бернабеу Родриго Гоиса, Эдера Милитао, Луки Йовича, Эдена Азара и Ферлана Менди "сливочные" должны продавать игроков. Особенно учитывая то, что в Мадрид сватают новых звезд.

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Продажа Хамеса будет очень кстати для Реала. Первая формула для выплаты 50 млн евро, предложенная Аурелио Де Лаурентисом – 10 млн этим летом, а еще 40 млн в евровалюте в июне 2020-го, сообщают La Gazzetta dello Sport и Marca.

Этот подход, над принятием которого Мадрид еще не определился окончательно, будет весьма схожим на сделку с мюнхенской Баварией, когда там работал Анчелотти и привел Хамеса 2 сезона назад. В июне 2017 года 27-летний колумбиец был арендован Баварией за 10 млн евро (по 5 млн за сезон) с опцией выкупа за 42 млн, которой немецкий гранд так и не воспользовался.

В данный момент "сливочные" склоняются к трансферу плеймейкера, даже в случае рассрочки выплат. Переезд Хамеса в Наполи выглядит все более вероятным.

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