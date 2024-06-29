Наполи определил Ромелу Лукаку одной из главных трансферных целей этого лета, сообщает Get Football News. Новый тренер клуба Антонио Конте стремится возобновить сотрудничество с игроком, который был ключевым для получения Скудетто с Интером в 2021 году. Сам футболист тоже проявляет интерес к неаполитанскому клубу.

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Сообщается, что неаполитанцы уже достигли соглашения с Челси по бельгийскому игроку. "Синие" готовы продать Лукаку за сумму в пределах 38 миллионов евро, но, по данным СalcioMercato со ссылкой на La Repubblica, уже достигнуто соглашение на 30 миллионов евро.

Важно отметить, что все зависит от будущего двух звезд Наполи: Виктора Осимхена и Хвича Кварацхелии. Осимхен имеет клаусулу в 150 миллионов евро, и высокая цена усложняет его продажу. Кварацхелия, в свою очередь, решит свое будущее после Евро-2024.

К слову, прошлый сезон Лукаку провел в Роме на правах аренды, где сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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