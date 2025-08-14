Наполи активно работает над возвращением бывшего игрока команды Элифа Элмаса из РБ Лейпциг, сообщает Football Italia.

Судаков оказался на радаре трех топ-клубов Европы – завышенный ценник от Шахтера является главной преградой сделки

Чемпионы Италии ищут усиление в атаке и хотят вернуть 25-летнего хавбека, которого зимой 2023 года продали в немецкий клуб за 25 миллионов евро. По данным источника, сам Элмас этим летом отдает приоритет именно возвращению в Неаполь, что станет желанным усилением для команды Антонио Конте.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны предпримут дальнейшие шаги для достижения соглашения. Сейчас руководство РБ Лейпциг не готово отпускать игрока в аренду, однако в Наполи уверены, что смогут договориться.

Элмас сейчас тренируется отдельно в Германии и ждет новостей от итальянского клуба. Именно поэтому он не спешит с ответом другим претендентам, среди которых и Торино, за который он играл во второй половине прошлого сезона на правах аренды.

Напомним, что Элмас в составе сборной Северной Македонии отмечался забитым мячом в ворота сборной Украины в квалификации к Евро-2024. Тот матч завершился победой "желто-голубых" 3:2.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2