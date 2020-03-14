Наполи хочет пением побороть коронавирус – оригинальная акция клуба

Наполи пытается поддерживать позитивный настрой итальянцев в условиях пандемии коронавируса.

"Партенопейцы" в своем официальном твиттере сообщили об организации флешмоба против болезни.

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Клуб призывает всех жителей Неаполя выйти на балконы в 19:45 по местному времени и спеть культовую фанатскую песню "Un giorno all'improvviso..." ( "Однажды внезапно..."). Таким образом Наполи хочет поддержать дух итальянцев, которые вынуждены оставаться дома перед угрозой коронавируса.

Напомним, чемпионат Италии остановлен до 3 апреля, а большинство клубов объявили о строжайшем карантине.

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