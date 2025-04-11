Наполи предпринял первые шаги, чтобы приобрести Фраттези у Интера, информирует журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что трансфер резервиста Николо Бареллы обойдётся "адзурри" в 35-40 миллионов евро.

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Помимо Наполи в услугах римлянина Фраттези заинтересована Рома. Однако, согласно источнику, неаполитанский клуб готов бороться за игрока до конца.

Фраттези является джокером Интера. Он часто делает разницу, выходя на замены по ходу матчей. В этом сезоне он забил 6 голов и оформил 2 голевые передачи в 39 матчах за "нерадзурри" во всех турнирах. Именно его гол принёс Интеру победу над Баварией в Лиге чемпионов.

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