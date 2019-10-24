Наполи готов предложить контракт Ибрагимовичу, – журналист

Форвард американского Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович, очевидно, близок к возвращению в итальянскую Серию А. В услугах шведа заинтересован Наполи.

Ветеран может продолжить карьеру на Сан-Паоло. Об этом журналист Николо Скира сообщил в своем твиттере.

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По его информации, Ибрагимович заинтересован в подписании контракта на 1,5 года и зарплате в размере 5 млн евро за сезон. Вместе с тем президент Наполи Аурелио Де Лаурентис готов предложить соглашение по схеме 0,5+1. До лета 2020-го опытный швед может заработать 1,5 млн евро, а в сезоне 2020/21 – еще 3 млн в евровалюте.

К слову, в нынешнем сезоне МЛС Златан Ибрагимович провел 30 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач. Ранее в Италии он выступал за Ювентус, Интер и Милан.

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