Наполи готов предложить Хамесу долгосрочный контракт – Роналду звал его в Ювентус

Атакующий полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес вскоре может перебраться в итальянскую Серию А.

Наполи готов предложить колумбийцу 5-летний контракт, сообщает Corriere dello Sport.

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Трансфер Хамеса на Сан-Паоло – инициатива наставника "партенопейцев" Карло Анчелотти. Он работал с хавбеком в мадридском Реале в сезоне 2014/15, который стал самым успешным для Родригеса в футболке "галактикос".

Последние 2 сезона Хамес провел в Баварии на правах аренды, однако мюнхенцы отказались выкупить его за 42 млн евро. Главный тренер Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на колумбийского полузащитника, поэтому летом он наверняка покинет Бернабеу. Еще один претендент на Хамеса – туринский Ювентус.

В сезоне 2018/19 в активе Хамеса Родригеса 20 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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