toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЕВРО-2020

Наполи готов предложить Хамесу долгосрочный контракт – Роналду звал его в Ювентус

20:00 21 Читати українською
Наполи готов предложить Хамесу долгосрочный контракт – Роналду звал его в Ювентус
Хамес Родригес / Reuters

Атакующий полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес вскоре может перебраться в итальянскую Серию А.

Наполи готов предложить колумбийцу 5-летний контракт, сообщает Corriere dello Sport.

Роналду звонком пригласил в Ювентус звезду Баварии – Анчелотти хочет переманить хавбека в Наполи

Трансфер Хамеса на Сан-Паоло – инициатива наставника "партенопейцев" Карло Анчелотти. Он работал с хавбеком в мадридском Реале в сезоне 2014/15, который стал самым успешным для Родригеса в футболке "галактикос".

Последние 2 сезона Хамес провел в Баварии на правах аренды, однако мюнхенцы отказались выкупить его за 42 млн евро. Главный тренер Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на колумбийского полузащитника, поэтому летом он наверняка покинет Бернабеу. Еще один претендент на Хамеса – туринский Ювентус.

В сезоне 2018/19 в активе Хамеса Родригеса 20 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Лунин как герой сюрреалистичной истории сборной Украины – ведущие испанские СМИ не понимают ситуации с голкипером Реала

blog_ava
Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
00:26
2179
Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Хамес Родригес Хамес Родригес Наполи Наполи Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Трансферы Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Андорра
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук