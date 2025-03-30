В поединке 30-го тура чемпионата Италии Милан на выезде проиграл Наполи (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Наполи прервал победную серию Милана и сделал очередной шаг к Лиге чемпионов.

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Наполи ведет отчаянную борьбу с Интером за чемпионство в Серии А. Подопечные Антонио Конте перед дуэлью с Миланом шли вторыми, отставая от конкурента на 6 очков. В свою очередь Милан сумел прервать трехматчевую серию из поражений, одержав две победы кряду, и рассчитывал развить успех.

Шок-старт для Милана

Уже на 64-й секунде Наполи шокировал Милан, выйдя вперед. Политано получил передачу из глубины от Ди Лоренцо, ворвался в штрафную, поставил корпус Павловичу и из-под защитника резким ударом прошил Меньяна.

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Впоследствии Нерес развил крейсерскую скорость на левом фланге и простреливал в штрафную – защитники подчистили. Пулишич в ответ отдавал разрезную передачу во вратарскую, однако Мерет был первым на перехвате. Имел шанс огорчить соперника и Абрахам, но мяч после его удара прошел мимо стойки.

Эффект Лукаку

На 15-й минуте Ди Лоренцо отдавал передачу с правого фланга на ход Лукаку, Ромелу не дотянулся до мяча (бельгиец еще и находился в офсайде), однако замкнуть смог Нерес – защитник в падении подставил ногу и сфера вышла на угловой.

А потом был второй гол Наполи! Гилмор получил передачу от партнера вблизи штрафной, сделал несколько шагов и разрезал защиту соперника, отдав на Лукаку в район одиннадцатиметровой отметки – Ромелу не промахнулся, забив уже 11-й гол в Серии А. Хозяева не остановились, а продолжили на кураже искать моменты у ворот соперника. Чего только стоит удар издали от Замбо-Ангиссы под перекладину – лишь реакция Меньяна спасла Милан от третьего гола.

Гости выглядели обреченно – у команды Сержиу Консейсау откровенно ничего не получалось в атаке, а защита трещала по швам. На 34-й минуте Пулишич сумел зацепиться за мяч и врывался в штрафную, но попал в жернова защиты партенопейцев. Далее были два угловых от "россонери", которые едва не завершились голом – Эрнандес пытался перебросить сферу через голкипера.

На финише тайма гости прижали соперника к своим воротам, пытаясь хотя бы сократить. Уже в добавленное время "россонери" заработали право на стандарт с линии штрафной – Рейндерс бил низом, но мяч застрял в стенке.

Нереализованный пенальти как приговор для "россонери"

После перерыва Леау ворвался во владения Наполи и с острого угла закручивал под дальнюю штангу – не точно. Впоследствии стремительная контратака миланцев завершалась выстрелом Хименеса – значительно выше ворот. Наполи откровенно засушил игру и действовал в полноги, убаюкивая соперника. На 61-й минуте хозяева взорвались моментом Политано – удар Маттео остановили выставленная нога защитника.

В середине тайма Милан заработал право на пенальти и к мячу подошел Хименес. Мерет угадал направление полета мяча и не позволил распаковать свои ворота. На 79-й минуте Павлович разрядил свою пушку по центру – Мерет снова спас, потянув сферу из-под перекладины.

В концовке встречи Милан все-таки пробил оборону соперника – Эрнандес прострелил с левого фланга и Хименес в касание реабилитировался за незабитый пенальти. Гости почувствовали вкус крови и бросились добивать соперника: "россонери" осадили штрафную Наполи, буквально не позволяя партенопейцам отойти от своих ворот. Йович в добавленное время мог приносить миланцам ничью, но с разворота пробил впритирку со штангой.

Победа принесла Наполи 64 очка и закрепила на второй строчке турнирной таблицы Серии А – расстояние до Интера составляет лишь 3 пункта. Милан с 47-ю баллами девятый.

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