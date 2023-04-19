Алленаторе неаполитанцев Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с Миланом (1:1) во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая дуэль завершилась победой "россонери", поэтому они идут дальше.

"Поздравления Милану и также моим игрокам. Мы провели отличную Лигу чемпионов. Мы приехали на эти игры немного истощенными и поплатились за свою неопытность.

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Наполи доминировал в двух поединках, но не слишком хорошо действовал в штрафной, когда создавал шансы. К этой игре несколько игроков подошли не в идеальных физических кондициях. Мы могли бы избежать пропущенного гола, если бы игра была сбалансированной", – цитирует Спаллетти сайт УЕФА.

В полуфинале самого престижного евротурнира Милан сойдётся с победителем пары Бенфика – Интер. Имя более сильного станет известно 19 апреля.

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