Наполи договорился с Хамесом – последнее слово за Реалом

Итальянский Наполи все ближе к подписанию звезды Реала Хамеса Родригеса.

Неаполитанцы достигли договоренности о контракте с Хамес, и теперь должны договориться с мадридским Реалом по трансферу клуба, сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

Реал назвал Наполи цену за Хамеса – итальянцам придется побить собственный трансферный рекорд

Напомним, Хамес провел два последних года в Баварии на правах аренды, однако мюнхенский клуб решил не выкупать его контракт за 42 млн евро. Сообщалось, что Реал оценивает футболиста в 55 млн евро, а на него также претендуют Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Также Наполи хочет приобрести Костаса Маноласа и ведет переговоры с Ромой, однако неаполитанцы не хотят платить полную сумму выкупа, в то время как Рома настаивает именно на этом. В соглашение может быть включен Амаду Диавара.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує