toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ТРАНСФЕРЫ

Наполи договорился с Хамесом – последнее слово за Реалом

13:29 90 Читати українською
Наполи договорился с Хамесом – последнее слово за Реалом
Хамес Родригес / AFP

Итальянский Наполи все ближе к подписанию звезды Реала Хамеса Родригеса.

Неаполитанцы достигли договоренности о контракте с Хамес, и теперь должны договориться с мадридским Реалом по трансферу клуба, сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

Реал назвал Наполи цену за Хамеса – итальянцам придется побить собственный трансферный рекорд

Напомним, Хамес провел два последних года в Баварии на правах аренды, однако мюнхенский клуб решил не выкупать его контракт за 42 млн евро. Сообщалось, что Реал оценивает футболиста в 55 млн евро, а на него также претендуют Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Также Наполи хочет приобрести Костаса Маноласа и ведет переговоры с Ромой, однако неаполитанцы не хотят платить полную сумму выкупа, в то время как Рома настаивает именно на этом. В соглашение может быть включен Амаду Диавара.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
"Я просто стою и выгляжу как идиот", – Дуэлунд рассказал о сложностях в работе на тренировках Динамо
12:28
601
Теги
Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид Хамес Родригес Хамес Родригес Наполи Наполи Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Миколенко стал трансферной целью Милана, – Ди Марцио
    Італія — 15:07331 Миколенко стал трансферной целью Милана, – Ди Марцио
8
час
:
31
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук