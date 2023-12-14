Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном, сообщает Sky Sport. Стороны пролонгируют соглашение на один сезон – до лета 2026-го. Таков результат переговоров между агентом форварда и президентом Наполи Аурелио Де Лаурентисом.

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Нигериец получит существенное повышение зарплаты, став одним из самых высокооплачиваемых футболистов в истории клуба. В то же время Наполи пропишет в новом контракте четкую сумму отступных. Клаусула составит 130-140 миллионов евро.

Осимхен в прошлом сезоне был лучшим футболистом Серии А, забил 26 голов и привел команду к чемпионству. Форвард отказался ехать на Ближний Восток, но потом между футболистом и клубом возник конфликт – Виктора публично высмеяли в официальных соцсетях.