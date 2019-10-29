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Наполи был заинтересован в услугах Ярмоленко, – заявление агента игрока

00:10 13 Читати українською
Наполи был заинтересован в услугах Ярмоленко, – заявление агента игрока
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко имел шанс продолжить карьеру в Серии А.

Известный агент Сергей Серебренников, который работает с Андреем Ярмоленко, сообщил, что представителей сборной Украины в Серии А могло быть больше.

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"В Наполи был интерес к Ярмоленко, но до конкретики дело не дошло", – цитирует Серебренникова Calcionapoli24.

Напомним, сейчас в чемпионате Италии выступают украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский и его соотечественник Евгений Шахов, который защищает цвета Лечче.

К слову, Сергей Серебренников является одним из сотрудников агентской компании ProStar, которая занимается делами вингера Вест Хэма.

В текущем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Вест Хэм Вест Хэм Трансферы Чемпионата Италии Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Наполи Наполи Италия Трансферы Сергей Серебренников
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