"Мы не должны были проиграть такую ​​игру. Владение мячом – это нормально, но не тогда, когда оно импотентное, поскольку Наполи скорее щекотал соперников, чем наносил им вред.

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В первом тайме было несколько хороших моментов, но после перерыва мы делали слишком много предполагаемых передач. Нам нужно больше страсти, потому что сегодня мы не сделали достаточно для победы.

Первое поражение ставит Наполи в неудобное положение в своей группе Лиги Европы, поскольку Реал Сосьедад выиграл на выезде 1:0 у Риеки. Это усложняет ситуацию, и теперь мы не можем позволить себе больше ошибок. Возможно, после последней игры с Аталантой нас очень хвалили, не знаю.

В АЗ также была дополнительная мотивация, ведь они потеряли много игроков из-за COVID-19, и это их вдохновило. Я никогда не видел, чтобы они защищались с такой решительностью, как сегодня. Мы позволили им лишь раз ударить по воротам, а они забили. Вот что происходит в Европе. Это должно стать для нас уроком", – цитирует Дженнаро Гаттузо Football Italia.

Заметим, Наполи сенсационно уступил АЗ в матче первого тура ЛЕ со счетом 0:1 и расположился на третьем месте в группе F.

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