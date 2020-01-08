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Наполи близок к приобретению полузащитника Лейпцига, – журналист

8 января 15:22 134 Читати українською
Наполи близок к приобретению полузащитника Лейпцига, – журналист
Диего Демме / 90min

Полузащитник Лейпцига Диего Демме уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

28-летний футболист завтра прибудет в Неаполь для завершения переговоров о переходе в Наполи, информирует итальянский журналист Альфредо Педулла в своем твиттере. Игрок уже попрощался со своими партнерами по Лейпциге.

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Отметим, что в текущем сезоне Демме сыграл 17 матчей за Лейпциг в Бундеслиге и 5 в Лиге чемпионов (1 гол). Его трансфер оценивается в 15-18 млн евро.

Напомним, что Наполи после 18 туров Серии А занимает 8 место в турнирной таблице. По информации итальянской прессы, из-за провальных результатов команды в текущем сезоне президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис затеял серьезную кадровую чистку – итальянский клуб могут покинуть Дрис Мертенс, Хосе Кальехон, Аллан, Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис и Калиду Кулибали.

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