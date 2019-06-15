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Наполи близок к подписанию Лосано – мексиканец согласился перейти

12:50 10 Читати українською
Наполи близок к подписанию Лосано – мексиканец согласился перейти
Ирвинг Лосано / ФК ПСВ

Форвард ПСВ Ирвинг Лосано близок к переходу в Наполи. Игрок уже дал согласие.

Ирвинг Лосано дал согласие на переход в Наполи, сообщает Джанлука Ди Марцио. "Партенопейцы" заплатят 50 млн евро, а зарплата мексиканца составит 4,5 млн евро в год.

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Теперь сторонам осталось согласовать имиджевые права футболиста. В Наполи их получает клуб. Лосано благодаря своей популярности в Мексике получает 3 млн евро в год.

Итальянскому клубу придется либо отдать имиджевые права футболиста и забрать только те, которые касаются новых соглашений, либо поднять зарплату до 7 млн евро в год.

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