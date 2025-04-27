В рамках воскресной программы 34-го тура итальянской Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 34-й тур

Венеция – Милан – 0:2

Голы: Пулишич, 5, С. Хименес, 90+6

Комо – Дженоа – 1:0

Гол: Стрефецца, 59

Фиорентина – Эмполи – 2:1

Голы: Адли, 7, Мандрагора, 25 – Фаццини, 59

Ювентус – Монца – 2:0

Голы: Гонсалес, 11, Коло Муани, 33

Удаление: Йилдиз, 45+3

Аталанта – Лечче – 1:1

Голы: Ретеги, 69 (пен) – Карлссон, 29

Наполи – Торино – 2:0

Голы: Мактоминай, 7, 41

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Наполи ушел в отрыв на вершине Серии А! Подопечные Антонио Конте воспользовались двумя поражениями Интера, увеличив гандикап над "нерадзурри" до трех зачетных баллов. Это стало возможным благодаря победе над Торином, а главным героем оказался Мактоминай – экс-хавбек МЮ оформил дубль в первом тайме.

Таким образом, Скотт забил свой 11-й гол в текущем чемпионате Италии. Больше, чем любой шотландский футболист за всю историю. Ему удалось побить рекорд 1962 года. Среди шотландских полузащитников провести 10 голов в одной топ-5 лиг последний раз удавалось Чарли Адаму (в розыгрыше АПЛ 2010/11 он имел 10 голов за Блэкпул).

Аталанта чисто теоретически могла бы побороться за серебро (а в случае поражения Наполи – еще и за золото). Если бы "Богиня" одолела Лечче, отставание от второй позиции сократилось бы до четырех очков. Вот только подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли выполнить задачу, расписав результативную ничью.

Впрочем, без приятных новостей не обошлось. Матео Ретеги отметился 24-м голом в текущем сезоне Серии А – таким образом он сравнялся с Филиппо Индзаги, которому удалось забить столько же в чемпионате 1996/97. Еще один гол аргентинского ориунди установит новый клубный рекорд.

Милан победил Венецию благодаря голам Санти Хименеса и Пулишича. Таким образом, Кристиан стал одним из трех футболистов, которым удалось провести от 50 результативных действий в Серии А за последние два сезона – у американца 31 гол и 19 ассистов. По этому показателю он догнал Адемолу Лукмана, а лидером остается Лаутаро Мартинес (54).

"Россонери" приблизились к зоне еврокубков на расстояние трех очков, но пока они идут аж девятыми в турнирной таблице. Венеция же потеряла шанс покинуть зону вылета – до спасительной семнадцатой строчки не хватает всего одного зачетного балла.

В параллельной встрече Комо минимально победил Дженоа. Подопечные Сеска Фабрегаса выиграли четвертый матч подряд. Руслан Малиновский из-за повреждения не попал даже в заявку, но его команда ничего не потеряла – "грифоны" имеют 14-очковый отрыв от зоны вылета.

Фиорентина на своем поле одолела Эмполи. "Фиалки" увеличили свою беспроигрышную серию до шести матчей, одержав в них уже четвертую победу. Команда набрала 59 очков, однако осталась на восьмой строчке турнирной таблицы из-за успеха Ромы с Интером. Тосканцы же с 25-ю баллами идут предпоследними и являются главными претендентами, чтобы составить компанию Монце в Серию В.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко, который в предыдущем матче Эмполи в Кубке Италии отметился дебютным голом, вышел на замену на 77-й минуте при счете 2:1 в пользу Фиорентины, но не смог помочь спасти хотя бы ничью.

Ювентус на своем поле разобрался с Монцой. Худшая команда Серии А пропустила два сухих гола еще до середины первого тайма, а вторую половину встречи играла в большинстве – Йилдиз заработал красную карточку за удар соперника локтем. Численное преимущество позволило миланцам после перерыва навязать туринцам серьезную борьбу, но хотя бы сократить подопечным Алессандро Несты так и не удалось.

Победа позволила Ювентусу подняться на четвертую строчку и закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Монца с 15-ю пунктами безнадежно последняя.

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