Наполи благодаря фантастическому камбэку победил Милан

В матче 2-го тура итальянской Серии А Наполи оформил "камбэк" с 0:2, переиграв в родных стенах Милан благодаря дублю Зелински и голу Мертенса.

Наполи провел очень мощный первый тайм, нанеся 14 ударов, из которых 7 летело в створ. На 5-й минуте неаполитанцы могли забить свой первый гол, однако удар Аллана в сногсшибательном прыжке парировал Доннарумма. На 10-й Инсинье пробивал с линии штрафной, однако мяч прошел выше ворот. Милан в ответ на эту остроту старался держать мяч и использовать высокий прессинг – и это принесло результат. На 15-й минуте Борини получил диагональ в штрафную и скинул мяч под удар Бонавентуре, а тот в прыжке красиво пробил по воротам – 0:1! Наполи до конца первого тайма так и не отыгрался, хотя действовал очень активно.

Второй тайм облил хозяев поля ведром холодной воды. На 49-й минуте Милан абсолютно из ничего забил второй гол – причем почти так же, как и первый. Длинная диагональ с левого фланга в штрафную нашла Сусо, а тот уже падая сбросил на Калабрию. Давиде оказался прямо перед воротами и пробил в дальний угол – 0:2! Казалось, Наполи сейчас попадет в нокдаун, однако подопечные Карло Анчелотти сделали наоборот – поднялись и начали кромсать оборону Милана. "Россо-нери" никак не могли установить контроль над мячом и проигрывали борьбу перед собственной штрафной, что в конце концов привело к голу Зелински на 54-й минуте – поляк мощным ударом из-за пределов штрафной мощно пробил в угол ворот Доннаруммы. Уже через минуту мог забивать Инсинье, однако его удар прошел в сантиметрах от ближней штанги, а на 63-й все тот же Зелински оказался один перед штрафной Милана и нанес обводящий удар – мяч прошел мимо дальней!

Такое давление не могло не принести успех – и Наполи таки реализовал своё преимущество в остроте. На 68-й минуте неаполитанцы заработали угловой на правом фланге, однако подачу с него головой вынес Кессье. Мяч попал прямо на ногу Зелински, и форвард решил пробить слёту – мяч влетел точно в правый угол! Милан мог забить на 77-й минуте, однако удар головой Бакайоко парировал Оспина – и уже через три минуты Наполи добил гостей. Аллан сместился с правого фланга и прострелил вдоль штрафной, Доннарумма ошибся при перехвате, а защитники его подстраховали, благодаря чему Мертенс забил в пустые ворота – 3:2!

Милан после такого так и не вернулся в игру. Финальный свисток зафиксировал победу Наполи, который набрал шесть очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, в то время как Милан с нулем очков опустился на 13 позицию. Впрочем, это был лишь первый матч команды Дженнаро Гаттузо.

Чемпионат Италии 2018/2019, 2-й тур

Наполи – Милан – 3:2

Голы: Зелински, 54, 68, Мартинес, 80 – Бонавентура, 15 Калабрия, 49