Наполи – Барселона: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Наполи принимает Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Наполи – Барселона

25 февраля, 22:00. Неаполь, Сан-Паоло

Главный арбитр: Брих (Германия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Лионель Месси приехал в Неаполь, чтобы доказать местным фанам, что он не хуже, чем легендарный Диего Армандо Марадона. Последний провел на стареньком Сан-Паоло наиболее успешный период своей карьеры, выиграв два Cкудетто. Здесь его считают живым божеством, которому ставят памятники и поют оды. Лео не нравится сравнение с тем, кто осчастливил аргентинскую нацию на чемпионате мира-1986, но заочное "соперничество" обеих за исторический трон буквально пленило Италию – от первых полос популярных изданий к уютным кафе на берегу Тирренского моря. Сегодня Неаполь говорит о Месси, наследнике Марадоны.

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По словам самого Лео, каталонский гранд пока – недостаточно силен для победы в Лиге чемпионов. Однако, недавний покер действующего обладателя "Золотого мяча" в ворота Эйбара позволяет предполагать, что Барса медленно возвращает свойственный для себя яркий футбол с агрессивным прессингом и большим количеством моментов. Дебютант ЛЧ Кике Сетьен, похоже, не зря променял собственных коров на капризных звезд, которых начали списывать со счетов, особенно, после серии громких скандалов. Разгромная победа над басками с роскошным перформансом аргентинца вернула "кулес" лидерство в Примере. Теперь они надеются развить успех на Апеннинах... пораженных коронавирусом. Гости уже ощутили на себе первые неудобства из-за опасной болезни: пришлось проходить дополнительный медосмотр, измерить температуру прямо на борту самолета, выполнять все требования медиков в отеле.

Испанская пресса предостерегает "блаугранас" от собственной болезни, симптомы которой проявляются как раз на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Барса провалила два последних розыгрыша самого престижного еврокубка с ужасными выступлениями в Риме и Ливерпуле. Неаполь – очередной сложный экзамен, прежде всего, из-за психологии. Команда Сетьена должна доказать, что готова добиваться результата на выезде, где обычно сильно затрудняет себе жизнь. Каталонцы убедительно выиграли группу смерти с Боруссией и Интером, набрав 14 очков, но их игра в гостях была далека от идеала. Сначала едва вынесли ноги из Дортмунда (0:0), а затем невероятно страдали в Праге (1:2). Выездной поединок с Интером (1:2) вряд ли можно назвать показательным, ведь Барса играла полурезервным составом и не решала никаких турнирных задач.

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В предыдущих 16-ти гостевых матчах Лиги чемпионов "кулес" победили лишь шесть раз, и это большой шанс для Наполи, который вовремя вышел на пик формы. Партенопейцы могут взять реванш за ужасное поражение от Барсы на МКЧ летом 2019-го (0:4), использовав фантастическую поддержку собственной торсиды. На Сан-Паоло – всегда жарко, а каталонцы нередко паникуют в подобных условиях. Подопечные экспрессивного Дженнаро Гаттузо выдали серию из 7-ми триумфов в 9-ти поединках, обыграли Интер на Джузеппе Меацца в Кубке Италии, подобрались в топ-5 итальянской Серии А. Команда находится на ходу, но победы даются нелегко. Репетиция в Брешии оказалась сложной и энергозатратной – пропустили первыми, сравняли с пенальти, рисковали потерять очки.

Если Барселона преимущественно позорится на поздних стадиях Лиги чемпионов, то Наполи еще ни разу не проходил 1/8 финала. Правда, итальянский клуб лишь дважды попадал в плей-офф – в сезонах 2011/12 и 2016/17. В обоих случаях неаполитанцы уступали будущим победителям турнира – Челси и Реалу. В прошлом году "голубые" не вышли из группы, пропустив вперед Ливерпуль с ПСЖ, а в этот раз финишировали сразу за мерсисайдцами, набрав 12 очков. Инсинье и Ко не проигрывали действующему обладателю трофея в текущей кампании. Дома Наполи сенсационно победил со счетом 2:1, а на Энфилде, где Барса пропустила четыре, расписал нулевую ничью.

Интересно, что Кике Сетьен уже выигрывал тренерскую дуэль в Дженнаро Гаттузо. Это случилось на групповом этапе Лиги Европы 2018/19, когда кантабрийский специалист возглавлял Бетис, а Рино – свой родной Милан. "Огурцы" взяли три очка на Сан-Сиро (2:1) и не проиграли дома (1:1). Севильский клуб в итоге финишировал первым, тогда как "россонери" заняли позорное третье место.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулибали – Суарес, Дембеле, Альба, Серхи Роберто

Под вопросом: Милик, Лосано, Хюсай, Льоренте (все – Наполи)

Ориентировочные составы команд

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй – Фабиан Руис, Демме, Зелински – Кальехон, Мертенс, Инсинье

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Фирпо – Артур, Бускетс, де Йонг – Месси, Гризманн, Ансу Фати

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

На Сан-Паоло не стоит ждать ливни голов. Барселона редко феерит в гостях, а от травмы Луиса Суареса еще и пострадал атакующий потенциал команды. Несмотря на всю гениальность Месси даже один забитый мяч будет большим успехом для подопечных Сетьена. Наполи, скорее всего, закроется на своей половине поля и попытается подловить гостей на быстрой контратаке. Учитывая валидольный футбол "кулес" за пределами Камп Ноу, возможности у хозяев точно будут появляться.

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